Logitech : Credit Suisse ajuste sa cible

05/03/2020 | 11:46

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Logitech avec un objectif de cours ajusté de 49 à 47 francs suisses, au lendemain d'une journée analystes du fournisseur de périphériques informatiques.



Le bureau d'études voit 'l'offre Logitech comme un dossier attractif dans l'environnement actuel, avec son portefeuille largement diversifié, l'exposition à la collaboration jeu et vidéo en croissance structurelle, et son bilan solide'.



Credit Suisse abaisse toutefois ses estimations de ventes et de BPA ajusté de 4% et 7% pour les exercices 2021 et 2022, dans le sillage de l'ajustement par la direction de ses prévisions 2020 et 2021 pour l'impact du coronavirus.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.