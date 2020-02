Logitech : UBS a rétrogradé le titre à 'vendre'

13/02/2020 | 13:40

UBS a rétrogradé le titre à 'vendre', mettant en garde les investisseurs contre les 'défis croissants' du fabricant d'accessoires informatiques suisses, y compris le ralentissement de la croissance.



Le bureau d'analyses a ainsi abaissé sa note sur l'action de 'neutre' à 'vendre' et a réduit son objectif de cours de 47 francs suisses à 37 francs suisses.



Alors que la grande majorité des analystes ont des recommandations 'd'achat' sur le titre, UBS est plus sceptique, citant le risque de ralentissement de la croissance sur le marché clé de la vidéoconférence à mesure que de plus grands acteurs entrent sur le marché, ainsi que le ralentissement des taux de croissance dans les jeux.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.