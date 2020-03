Logitech : Wedbush relève sa recommandation

09/03/2020 | 16:33

Wedbush a relevé lundi sa recommandation sur Logitech à 'surperformance' contre 'neutre' jusqu'ici tout en maintenant à 48 dollars son objectif de cours sur le titre.



D'après le courtier, le portefeuille de produits du fabricant suisse de claviers et de webcams devrait profiter, dans un environnement jugé 'incertain', à la fois de ses activités les plus matures et de ses relais de croissance dans la vidéo collaborative ou les jeux vidéo.



Logitech est également bien placé, selon lui, pour tirer parti du changement de paradigme actuel en faveur du télétravail face aux inquiétudes sanitaires grandissantes liées à l'épidémie de coronavirus.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.