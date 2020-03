LOGITECH : plus pessimiste sur son résultat opérationnel en raison du coronavirus

Le spécialiste des périphériques informatiques Logitech a lancé un avertissement sur ses résultats en raison du coronavirus. Sur l’exercice 2020, clos fin mars, il vise un résultat opérationnel ajusté compris entre 365 et 375 millions de dollars contre de 375 à 385 millions de dollars. « Nous ajustons légèrement nos perspectives de résultat opérationnel pour tenir compte des incertitudes entourant la chaîne d'approvisionnement liées à la trajectoire du coronavirus", a déclaré le PDG, Bracken Darrell.



Le groupe a revanche maintenu sa prévision d'un chiffre d'affaires en progression de 5% à 10% à taux de change constants.



Logitech a également présenté ses objectifs pour l'exercice 2021. Le groupe cible une croissance des revenus d'environ 5% à taux de change constants et un résultat opérationnel ajusté situé entre 380 et 400 millions de dollars.







Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal