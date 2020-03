La valeur du jour en Europe - LOGITECH : un avertissement sans conséquence boursière

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les investisseurs ne pénalisent pas Logitech (+2,86% à 38,89 euros) en dépit de son avertissement sur ses résultats provoqué par les perturbations de sa chaîne d'approvisionnement liées au coronavirus. Il ne constitue par une véritable surprise. Plusieurs acteurs majeurs du secteur technologique ont en effet déjà lancé des profits warning, dont Apple, Microsoft, NXP, Microchip… Barclays anticipe ainsi le début, cette semaine, d’un flux d’avertissements dans le secteur technologique. UBS observe pour sa part qu'il agit du premier warning depuis plus de sept ans.Sur l'exercice 2020, clos fin mars, Logitech vise un résultat opérationnel ajusté compris entre 365 et 375 millions de dollars contre de 375 à 385 millions de dollars. " Nous ajustons légèrement nos perspectives de résultat opérationnel pour tenir compte des incertitudes entourant la chaîne d'approvisionnement liées à la trajectoire du coronavirus", a déclaré le PDG, Bracken Darrell.Le groupe a revanche maintenu sa prévision d'un chiffre d'affaires en progression de 5% à 10% à taux de change constants. Les prévisions de croissance à long terme des ventes sur cette base continuent d'être entre 5% et 10%." Dans l'ensemble, nous pensons que la direction de Logitech a fait preuve d'une grande efficacité au cours d'une année difficile sur le plan de la rentabilité ", a commenté UBS.Logitech a également présenté ses objectifs pour l'exercice 2021. Le groupe cible une croissance des revenus d'environ 5% à taux de change constants et un résultat opérationnel ajusté situé entre 380 et 400 millions de dollars. Les prévisions sont inférieures au consensus de 400 à 415 millions de dollars. UBS juge que les objectifs du groupe prennent en compte le risque que le coronavirus fait peser sur l'activité.