Le titre Logitech rebondit en marge des annonces de sa journée des investisseurs

Zurich (awp) - Le titre Logitech se négociait en hausse mardi, après les nouveaux objectifs dévoilés en marge de la journée dédiée aux investisseurs. Les attentes en matière de bénéfice opérationnel pour l'année en cours ont été revues à la baisse, en raison des conséquences du coronavirus. Les perspectives en matière de ventes ont de leur côté été confirmées.

Vers 9h30, le titre Logitech progressait de 2,4% à 38,70 francs suisses dans un SLI en hausse de 2,48%.

La revue à la baisse de l'Ebit pour l'exercice en cours, qui touche à sa fin, ne surprend pas vraiment les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Des coûts plus élevés en matière d'emploi et de chaîne logistique sont certainement la raison principale de la correction des prévisions.

Logitech génère environ 10% de ses ventes en Chine, dont 70% via la vente en ligne, rappellent les analystes. La demande devrait encore être au rendez-vous, car elle a pu se manifester sans sortir de chez soi. Mais il est possible que les produits soient arrivés en retard chez les acheteurs, estiment-ils. Le titre, qui a subi une forte correction, est toujours pourvu de la recommandation "surpondérer".

La révision des objectifs intervient alors que des incertitudes au niveau de la chaîne logistique sont perceptibles en raison du coronavirus, résume Vontobel. Cela reflète probablement des coûts supérieurs de production et de livraison, supposent les analystes.

Les prévisions pour 2021 s'inscrivent en deçà de leurs attentes, alors qu'elles n'ont pas encore été adaptées aux implications de Covid-19. Les analystes estiment malgré tout qu'elles sont solides au regard des annonces récentes dans le secteur technologique.

UBS estime pour sa part que le coronavirus, qui n'est pas pris en compte dans ses prévisions pour Logitech, pourrait avoir un impact sur les ventes et l'Ebit pendant un certain temps. Les faibles barrières à l'entrée du marché qu'occupe le fabricant d'accessoires sont un risque pour les perspectives à moyen terme, des entreprises plus grandes pouvant en effet lui faire concurrence.

ol/al