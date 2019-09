Logitech : achète un spécialiste californien du streaming

27/09/2019 | 11:46

Logitech annonce l'acquisition de Streamlabs, un fabricant de logiciels pour les diffuseurs en direct, basé à San Francisco. Cette opération porte sur un montant d'environ 89 millions de dollars en espèces.



Streamlabs fournit en particulier des alertes de flux, des discussions en réseau permettant aux diffuseurs de monétiser leurs diffusions sur des plateformes telles que Twitch, YouTube et Facebook.



' Nous sommes fans de Streamlabs et de leurs logiciels depuis que nous avons établi un partenariat avec eux il y a plus de deux ans', a déclaré Logitech.



La transaction comprend un paiement supplémentaire de 29 millions de dollars en actions Logitech, sous réserve de la réalisation d'objectifs de croissance des revenus significatifs pour Streamlabs.



Les analystes d'UBS ont déclaré que l'accord était 'une opération intéressante à long terme'.



