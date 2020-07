Logitech détaille son programme de rachat d'actions

Lausanne (awp) - Le spécialiste des périphériques informatiques Logitech a détaillé vendredi les contours de son programme de rachat d'actions pour un volume maximal de 250 millions de dollars ou 10% du capital-actions de la société vaudoise.

Le programme porte sur un maximum de 17,3 millions d'actions et débutera au plus tôt lundi 27 juillet pour se terminer trois ans plus tard, selon le prospectus fourni par Logitech.

"Les actions rachetées serviront à financer les plans de participation du personnel de Logitech, ainsi que d'éventuelles acquisitions d'entreprises", a précisé le groupe.

al/buc