Logitech recherché en Bourse après un dernier partiel très fructueux

Zurich (awp) - L'action Logitech figurait parmi les principaux gagnants de la Bourse suisse mardi matin. Le fabricant de périphériques électroniques a décoiffé les attentes au quatrième trimestre, profitant notamment de l'explosion de la demande de matériel de visioconférence. Le groupe valdo-californien a confirmé ses objectifs pour 2020/2021.

Vers 9h50, le titre Logitech gonflait de 4,4% à 51,10 francs suisses, en pole position d'un SLI en hausse de 0,15%.

La Banque cantonale de Zurich loue le niveau de la marge brute de Logitech, obtenu malgré des tarifs douaniers et des effets de change défavorables. Le télétravail et l'école à la maison ont clairement constitué des moteurs de croissance au dernier partiel, entre janvier et mars. L'analyste Andreas Müller souligne notamment la croissance de 30% atteinte dans la région Amériques.

Autant de facteurs qui justifient amplement la recommandation "surpondérer".

La bonne surprise est à mettre sur le compte des ventes de tablettes et de matériel de visioconférence au quatrième trimestre, notent les analystes d'UBS. Le maintien des objectifs pour l'exercice 2020/21 et la bonne dynamique enregistrée en début d'année inspire grande confiance au géant bancaire zurichois, qui recommande néanmoins encore le titre à la vente.

Ces bons chiffres vont vraisemblablement déboucher sur une révision à la hausse des estimations de Credit Suisse, explique le numéro deux bancaire helvétique qui reconduit "outperform". Dans cette crise qui touche tant d'entreprises, Logitech continue d'améliorer ses marges et présente un bilan solide. La faiblesse des marchés boursiers offre au groupe valdo-californien des opportunités d'acquisition.

Pour Vontobel, l'action Logitech mérite toujours une recommandation d'achat, confirmée par la performance solide au quatrième trimestre. L'économie "je reste à la maison" accélère les tendances pour le fabricant de périphériques électroniques. Pour l'analyste Michael Foeth cependant, les incertitudes concernant la consommation causées par la Covid-19 ne sont pas dissipées pour autant.

Une téléconférence d'analystes est prévue à 14h30.

fr/ol