Logitech : repli limité avec des propos de broker

05/03/2020 | 13:52

Logitech ne cède que 0,8% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Zurich (-1,3% sur le SMI) aidé par des propos de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 49 à 47 francs suisses.



Le bureau d'études voir 'l'offre Logitech comme un dossier attractif dans l'environnement actuel, avec son portefeuille largement diversifié, l'exposition à la collaboration jeu et vidéo en croissance structurelle, et son bilan solide'.



Credit Suisse abaisse toutefois ses estimations de ventes et de BPA ajusté de 4% et 7% pour les exercices 2021 et 2022, dans le sillage de l'ajustement par la direction de ses prévisions 2020 et 2021 pour l'impact du coronavirus.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.