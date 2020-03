Logitech revoit à la baisse ses ambitions pour l'année en cours

Zurich (awp) - Logitech doit calmer ses ardeurs pour son exercice en cours 2019/20, qui terminera fin mars. Les conséquences à court terme du coronavirus se feront sentir au niveau de la rentabilité. Les prévisions de bénéfice opérationnel (Ebit) ont ainsi été revues à la baisse, a indiqué le fabricant d'accessoires informatiques.

L'Ebit non-GAAP est désormais attendu entre 365 et 375 millions de dollars, contre un montant compris entre 375 et 385 millions auparavant, précise le groupe dans un communiqué publié en marge de sa journée dédiée aux investisseurs, qui se tient ce mardi à New York.

Les prévisions de ventes pour l'exercice en cours ont toutefois été confirmées. Elles sont attendues en hausse de 5 à 9% à taux de change constant (tcc).

"Nous sommes encouragés par la solide demande continue pour nos produits. Cela étant dit, nous ajustons légèrement nos prévisions de bénéfice opérationnel pour prendre en compte les incertitudes au niveau de la chaîne logistique en raison de la trajectoire du coronavirus", a indiqué Bracken Darrell, président et directeur général (CEO) de Logitech, cité dans le communiqué.

Pour l'année fiscale 2020/2021, soit l'exercice suivant qui débutera en avril, Logitech table sur une progression des ventes aux alentours de 5% tcc et sur un bénéfice opérationnel compris entre 380 et 400 millions de dollars.

A plus long terme, la progression du chiffre d'affaires tcc est toujours attendue entre 6 et 9%. Au niveau de la rentabilité, le fabricant d'accessoires informatiques confirme ses objectifs, avec une marge brute non-GAAP ciblée entre 36 et 40% et une marge opérationnelle comprise entre 11 et 14%.

La revue à la baisse de l'Ebit pour l'exercice en cours, qui touche à sa fin, ne surprend pas vraiment les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Des coûts plus élevés au niveau du personnel et de la chaîne logistique sont certainement la raison principale de la correction des prévisions.

Du côté de Vontobel, les prévisions pour l'exercice 2020/2021 apparaissent inférieures aux attentes des analystes, qui ne prennent pas encore en compte les conséquences du coronavirus. Malgré tout, elles sont jugées solides au regard des annonces récentes dans le secteur technologique.

Peu avant 12h, le titre Logitech prenait 3,0% à 38,93 francs suisses.

