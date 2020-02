Logitech : un nouveau casque pour son espace de travail

04/02/2020 | 12:07

Logitech, le fabricant suisse de périphériques informatiques, a dévoilé un nouveau casque, étendant ainsi son portefeuille de produits de collaboration vidéo pour l'espace de travail personnel.



Le nouveau casque 'Zone Wired' a été conçu avec des pilotes audio haut de gamme pour les appels ou l'écoute de musique et un contrôleur en ligne pour couper, lire ou mettre en pause rapidement l'audio, a indiqué la société.



Le casque certifié pour les versions Microsoft Teams sera disponible au printemps 2020 à partir de 129 dollars. D'autres kits seront également disponibles plus tard au printemps, allant de 249 dollars à 299 dollars.



' Alors que la collaboration vidéo continue de croître, notre objectif est de fournir des solutions simples à utiliser afin que vous puissiez faire de votre mieux, peu importe où vous prenez vos réunions et vos appels ' a déclaré Philippe Depallens, directeur général de la collaboration personnelle chez Logitech.





