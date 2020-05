Prévisions Logitech: recettes au 4e trimestre attendues à 661,6 mio USD

Zurich (awp) - La fabricant de périphériques informatiques Logitech publie mardi 12 mai ses chiffres au quatrième trimestre de son exercice décalé 2019/20 (clos à fin mars). Sept analystes ont contribué au consensus AWP:

T4 2019/20E (en mio USD) cons. AWP T4 2018/19A recettes 661,6 624,3 Ebit (non-GAAP) 60,3 64,1 bénéfice net (GAAP) 43,2 42,1 (%) marge brute 36,8 38,0

FOCUS: Logitech fait partie des entreprises que le coronavirus avantage. Le confinement a forcé de nombreuses sociétés à s'équiper ou à renouveler le matériel de visioconférence, l'une des spécialités du groupe valdo-californien. Les analystes s'attendent ainsi à une demande vigoureuse au quatrième trimestre décalé. Certains relativisent toutefois, car le livraisons aux clients peuvent avoir été freinées. L'impact de la fermeture des magasins sur les ventes demeure également incertain.

Du point de vue de la consommation, il s'agira de déterminer si la récession annoncée va affecter les recettes de Logitech, en raison du report de certains achats. L'entreprise peut cependant se prévaloir d'une discipline de coûts et de parts de marché considérables. Elle a néanmoins revu à la baisse ses ambitions pour l'exercice 2019/20 en mars, en raison des soucis d'approvisionnement.

OBJECTIFS: lors de la journée des investisseurs de mars, la direction a ajusté ses ambitions pour l'exercice 2019/20 afin de prendre en considération les effets du coronavirus. Logitech table désormais sur une croissance des recettes inférieure à 10%, mais se rapprochant de ce seuil. Les prévision de résultat opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) non-Gaap ont été rabotées de 10 millions pour aboutir à une fourchette de 365-375 millions de dollars.

Pour 2020/21, le groupe valdo-californien s'attend à une progression du chiffre d'affaires inférieur à 10% et un Ebit entre 380 et 400 millions. A plus long terme, la croissance devrait à nouveau chatouiller les 10%, pour une marge brute de 36-40% et une marge Ebit de 11 à 14%.

POUR MÉMOIRE: fin avril, Logitech a bouclé son programme de rachat d'actions. En trois ans, le groupe a racheté 2,9 millions d'actions, alors que l'opération était plafonnée à 17,31 millions de titres. L'objectif du programme était de thésauriser des nominatives pour les programmes de participation des employés et pour des acquisitions d'entreprises.

COURS DE L'ACTION: vendredi, en début d'après-midi, le titre Logitech se négociait sous les 49 francs suisses, à proximité du cours de début janvier malgré une chute vers les 30 francs suisses à mi-mars.

jl/ab/kw/fr/jh