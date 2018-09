Lomiko Metals : La guerre commerciale de Trump avec la Chine préoccupe-t-elle les fournisseurs chinois de graphite en paillettes et les fabricants de batteries au lithium-ion ? 0 0 14/09/2018 | 08:19 Envoyer par e-mail :

Lomiko Metals Inc. ("Lomiko") (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FSE: DH8C) Le chef de la direction A. Paul Gill s'est demandé si l'activité récente des fournisseurs de graphite et des fabricants de batteries au lithium-ion révélait une préoccupation en rapport avec l'augmentation des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. La campagne d'automne de Lomiko sera l'occasion de la rencontre des investisseurs, des gestionnaires de fonds et des conseillers en placement à la conférence Raise http://raiseconference.com/vancouver2018/ à Vancouver le 14 septembre 2018. « Il faut 10 à 15 fois plus de graphite que de lithium pour créer une batterie lithium-ion pour toutes sortes d'utilisations, y compris les batteries de véhicules électriques. L'analyste phare Industrial Minerals a indiqué que les fournisseurs chinois de graphite pour le marché des véhicules électriques n'ont plus de stock, ce qui indique qu'il est possible que le matériau soit gardé en réserve », déclare A. Paul Gill, chef de la direction de Lomiko Metals Inc. Selon Fabrizio Corti, directeur commercial du graphite synthétique chez Imerys Graphite & Carbon, la demande de graphite destiné au secteur des batteries devrait croître d'ici à 2020, sous l'impulsion des perspectives positives et du développement rapide de l'industrie des batteries en aval. Propriété La Loutre Flake Graphite de Lomiko Le principal actif de Lomiko est la propriété La Loutre, détenue à 80 %, d'une superficie de 2 867,29 hectares (28,67 km2) à environ 53 km à l'est d'Imerys Carbon and Graphite, la seule mine de graphite en exploitation en Amérique du Nord et à 117 km au nord-ouest du port maritime international de Montréal. Le rapport de mars 2016 Technical Report and Mineral Resource Estimate sur les ressources minérales de la propriété La Loutre indique une présomption de 18,4 millions de tonnes à 3,19 % et 16,7 millions de tonnes à 3,75 % de graphite en paillettes avec un seuil de 1,5 %. Le tableau de sensibilité comprend également 4,1 millions de tonnes à 6,5% indiquées et 6,2 millions de tonnes à 6,1% de graphite en paillettes, avec un seuil de 3 %. D'autres travaux d'exploration dans la zone réfractaire seront effectués avant la réalisation d'une étude d'évaluation économique préliminaire (EEP). Lomiko a actuellement un permis de forage déjà en place. Pour plus d'informations sur Lomiko Metals, consultez le site Web à l'adresse suivante : www.lomiko.com. Au nom du conseil d'administration "A. Paul Gill" Chef de la direction

Nous cherchons un havre de sécurité. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180913006174/fr/

