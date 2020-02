Pétrole : Incertitude accrue autour de la demande en raison du Covid-19 Envoyer par e-mail :

Les temps sont rudes sur les marchés pétroliers, en première ligne face aux craintes que suscite l’expansion du coronavirus en Chine. Lesté par des prévisions moroses, le brut pique du nez, en atteste la baisse des prix depuis le début de l’année, de l’ordre de 13%. L’OPEP et l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ont conjointement corrigé leur prévision de croissance de la demande de pétrole en 2020 pour tenir compte des impacts économiques du coronavirus. Force est de constater que ces révisions sont significatives, l’OPEP abaissant sa prévision de croissance de 19% tandis que l’AIE sabre sa prévision de 30% L’Institution s’attend par ailleurs à une aggravation de l’excédent pétrolier (différence entre l’offre et la demande mondiale) puisqu’en parallèle, le pétrole coule à flot aux Etats-Unis, dont la production évolue sur des records historiques à 13 millions de barils par jour (mbj). Dans ce cadre, le marché s’en remet à la politique de l’OPEP+ pour soutenir les prix. Le cartel élargi a pris connaissance le 6 février dernier de la proposition du Joint OPEC Technical Committee (JTC) d’abaisser la production journalière de 600.000 barils par jour en réponse à l’expansion du coronavirus. Bien que la Russie se montre toujours évasive sur sa volonté à fournir de nouveaux efforts, les opérateurs estiment qu’un consensus sera rapidement trouvé et que les 23 membres feront le nécessaire pour davantage réduire leur production. D’un point de vue graphique, données hebdomadaires, un rebond technique s’est formé au contact 53 USD, support majeur sur cette unité de temps. Le rebond s’est prolongé jusqu’à 58-59 USD, ancienne borne basse du trading range longtemps travaillé entre 58 et 72 USD. Tant que les cours évolueront sous ce niveau, la tendance de fond restera fragilisée et les vendeurs garderont la main. Une réintégration du range permettrait en revanche de neutraliser la configuration.

