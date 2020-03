Surplus pétrolier et récession mondiale ne font pas bon ménage Envoyer par e-mail :

Le déclin important de la consommation de pétrole dans le monde, en raison de la pandémie du Covid-19 vient s’ajouter aux turbulences amenées sur le front de l’offre avec la guerre des prix opposant la Russie et l’Arabie Saoudite. Le cours du brut reste donc sous pression, surplus pétrolier et récession mondiale ne faisant pas bon ménage. L’appel au dialogue lancé par la Russie invitant à une action conjointe entre pays pour réguler le marché est donc passé au second plan en raison de la santé du marché pétrolier américain qui présente de plus en plus de signes de faiblesse. Les exploitants de pipelines auraient demandé aux producteurs US de volontairement réduire leur production puisque localement, certains sites arrivent à la limite de leur capacité de stockage. Le nombre de foreuses en activité a d’ores et déjà commencé sa chute attendue, de l’ordre de 10% rien que la semaine dernière. Techniquement, en données journalières, la tendance de fond reste nettement baissière à l’image de l’orientation des différentes moyennes mobiles. Les vendeurs garderont la main tant que les cours évolueront sous la moyenne mobile à 20 périodes, correspondant au seuil des 30 USD.

