Une volatilité exacerbée Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 04/01/2019 | 10:40





A ce titre, si la légitimité du cartel pétrolier à endosser le rôle de "swing producer" s’est effritée dernièrement, force est de reconnaître que le chef de file, l’Arabie Saoudite, met tout en œuvre pour rassurer le marché. Le royaume saoudien prend effectivement de l’avance sur l’accord de limitation de production qui entrera en vigueur cette année puisque ses exportations ont d’ores et déjà décliné sur le mois de décembre. Pour rappel, l’OPEP et ses partenaires, dont la Russie, se sont accordés à réduire l’offre de 1.2 million de barils par jour (mbj) en 2019.



Plus globalement, le marché apprécie la baisse de la production de l’OPEP, qui est tombé à 32.67 mbj, soit un recul de 460 000 barils par jour par rapport au mois de novembre. Toutefois, cette sensible diminution de la production est aussi à mettre sur le compte de baisse involontaire, notamment en Libye et en Iran.



Graphiquement, en données journalières, la tendance demeure toujours nettement baissière compte tenu de l’orientation baissière des principales moyennes journalières. La correction a ramené les cours jusqu’au seuil symbolique des 50 USD le baril de Brent, support majeur où les acheteurs ont pu se mobiliser. Un rebond technique est ainsi en train de prendre forme et trouve un sérieux obstacle au contact de la moyenne mobile à 20 jours, qui cadre les cours depuis le début de la correction. Il faudra la franchir et ainsi déborder les 56.65 USD en clôture pour libérer un potentiel haussier en direction des 62 USD.

Les marchés pétroliers connaissent un début d’année mouvementé, qui s’inscrit dans la continuité de la fin 2018, à savoir sous le signe d’une volatilité exacerbée. Les opérateurs restent effectivement partagés entre la robustesse de la production américaine qui alimente les risques de surabondance dans un contexte de ralentissement économique mondial et un rééquilibrage artificiel du marché, porté par la volonté de l’OPEP de réguler le marché.A ce titre, si la légitimité du cartel pétrolier à endosser le rôle de "swing producer" s’est effritée dernièrement, force est de reconnaître que le chef de file, l’Arabie Saoudite, met tout en œuvre pour rassurer le marché. Le royaume saoudien prend effectivement de l’avance sur l’accord de limitation de production qui entrera en vigueur cette année puisque ses exportations ont d’ores et déjà décliné sur le mois de décembre. Pour rappel, l’OPEP et ses partenaires, dont la Russie, se sont accordés à réduire l’offre de 1.2 million de barils par jour (mbj) en 2019.Plus globalement, le marché apprécie la baisse de la production de l’OPEP, qui est tombé à 32.67 mbj, soit un recul de 460 000 barils par jour par rapport au mois de novembre. Toutefois, cette sensible diminution de la production est aussi à mettre sur le compte de baisse involontaire, notamment en Libye et en Iran.Graphiquement, en données journalières, la tendance demeure toujours nettement baissière compte tenu de l’orientation baissière des principales moyennes journalières. La correction a ramené les cours jusqu’au seuil symbolique des 50 USD le baril de Brent, support majeur où les acheteurs ont pu se mobiliser. Un rebond technique est ainsi en train de prendre forme et trouve un sérieux obstacle au contact de la moyenne mobile à 20 jours, qui cadre les cours depuis le début de la correction. Il faudra la franchir et ainsi déborder les 56.65 USD en clôture pour libérer un potentiel haussier en direction des 62 USD.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique LONDON BRENT OIL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine