LA MINUTE MACRO : deuxième démarque sur le pétrole

Le pétrole poursuit sa descente aux enfers. L'or noir avait effectué un joli plongeon au début du mois après les décisions prises successivement par la Russie et l'Arabie Saoudite. Riyad ne souhaite néanmoins pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'elle a annoncé hier son intention d'augmenter ses exportations de 600 000 barils par jour. Le Royaume exporte actuellement 10 millions de barils par jour. Une décision qui ne vient pas soutenir le pétrole. Le WTI a donc terminé la journée d'hier autour de 20$ le baril. Dans ce contexte, Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine pour, entre autres, discuter de l'Arabie Saoudite et de leur guerre sur les prix du pétrole.

Mise à jour de la Banque de Russie. La banque centrale russe a publié plusieurs communiqués hier. Elle a dans un premier temps annoncé qu'elle suspendait ses achats d'or. Elle a également fait un petit point sur la situation économique du pays, en annonçant que malgré un beau mois de février, elle s'attend désormais à une baisse importante de l'activité. Elle a enfin annoncé une nouvelle opération de 500 milliards de roubles sur le Repo local, tout en soulignant que la liquidité actuelle du secteur bancaire était suffisante.

La BPoC fait son grand retour. Alors que la Chine commence à reprendre progressivement ses activités. La banque centrale chinoise a procédé à une baisse surprise de ses taux, faisant passer les prises en pension à 7 jours à 2.2% contre 2.4% précédemment, tout en se livrant à une injection de 50 milliards de yuans dans le système bancaire. Elle a ajouté qu'elle maintiendrait un niveau de liquidité suffisant pour soutenir l'économie.

Orban prend le pouvoir. Le parlement hongrois a approuvé hier le projet de loi visant à prolonger l'État d'urgence. Ce texte confère au Premier ministre Viktor Orban, le pouvoir de gouverner par décret. Il prévoit également de pénaliser certains comportements allant à l'encontre de la lutte officielle contre le virus. À cet effet, la diffusion de fausses informations concernant le coronavirus est désormais passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans.

Point sur l'activité en chine. Les PMI chinois nous ont honorés d'une bonne surprise se matin. Après avoir touché leur plus bas historique le mois dernier, les PMI manufacturiers sont ressortis à 52 et ceux de service à 52.3. Ces chiffres attestent d'une reprise progressive de l'activité dans le pays et nous laissent entrevoir le bout du tunnel si la demande suit dans les autres pays.

PMI manufacturiers en Chine :

Source : forexfactory