Pétrole : -22% en moyenne pour l'investissement des majors

Les réductions annoncées par neuf grandes compagnies pétrolières, dont Saudi Aramco, Exxon Mobil et Royal Dutch Shell, s'élèvent à 38 milliards de dollars au total, soit une baisse de 22% par rapport à leurs plans de dépenses initiaux de 175 milliards de dollars. Exxon Mobil a réduit mardi son budget 2020 de 10 milliards de dollars pour le ramener à 23 milliards de dollars. BP Plc avait déjà annoncé une baisse de son plan de dépenses pour 2020 de 25%, et une réduction de la production de ses activités américaines dans le domaine du pétrole et du gaz de schiste. Le français Total avait aussi réduit ses ambitions pour les ramener autour de 15 Mds$.

Réduction des dépenses d'investissement des grandes compagnies pétrolières en 2020 :

Le prix du pétrole a diminué de plus de moitié depuis janvier, pour s'établir à environ 34 USD le baril. Les investisseurs affirment que si la crise actuelle se prolonge, les réductions de dépenses annoncées par les grandes compagnies pétrolières pourraient ne pas suffire à leur permettre de maintenir leurs dividendes sans accroître leur niveau d'endettement déjà élevé. La dette combinée de Chevron, Total, BP, Exxon et Royal Dutch Shell s'élevait à 231 milliards de dollars à la fin de 2019, juste avant les 235 milliards de dollars atteints en 2016, lorsque les prix du pétrole ont également chuté en dessous de 30 dollars le baril.

La dette croissante des grandes compagnies pétrolières