Initialement prévu le 9 et 10 juin, le sommet de l’OPEP+ a été avancé à ce week-end. Les membres de l’Organisation élargie se concentreront sur l’amélioration du taux de conformité des quotas, visant particulièrement l’Irak. En effet, si la production du cartel a ainsi atteint son plus bas niveau en vingt ans, en pompant en moyenne 24.77 mbj (millions de barils par jour) sur le mois de mai (soit une baisse de 5.91 mbj par rapport au mois d’avril), tous les membres n’ont pas contribué à l’effort commun.

L’Irak n’a réalisé que 38% des réductions promises et s’est ainsi engagé à compenser ses écarts d’ici le mois de juillet. Cela signifie que Bagdad devra réaliser d'importantes coupes en juin et juillet pour respecter son quota.

Rappelons que les membres de l’OPEP+ ont convenu en avril dernier de réduire la production de 9.7 mbj en mai et juin, de 7.7 mbj au second semestre et de 5.8 mbj supplémentaires jusqu’en avril 2022. Demain, en plus de l’amélioration du taux de conformité global de l’accord, l’objet de la réunion pourrait porter sur la prolongation de ces quotas sur une période plus longue.