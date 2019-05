Pétrole : Pourquoi le Brent est-il plus cher que le WTI ?

Brent, WTI, Dubaï Light, quelles différences ?



En guise de rappel, il convient de s’attarder sur le pétrole lui-même. Nous avons tendance, par souci de simplification, à généraliser la notion de "pétrole brut", au point de sous-entendre que l’or noir constitue une matière première homogène et identique en tout point sur toute la surface du globe. La réalité demeure bien évidemment différente. Au contraire, il serait plus juste de parler de pétroles au pluriel compte tenu de sa diversité en matière de qualité. C’est pourquoi aucun agent économique ne consomme directement de pétrole brut. Il doit être au préalable raffiné ou transformé avant d’être utilisé ou incorporé dans notre quotidien.

Plus concrètement, la qualité d’un pétrole s’apprécie à travers deux principaux critères :



• Sa densité (ou viscosité), exprimée en gravité API. Le degré de viscosité permet de déterminer si un pétrole est léger ou lourd. Ainsi, plus l’API est important, plus le pétrole sera léger et réciproquement.

Pour aller plus loin, un pétrole est considéré comme léger si son degré d’API est supérieur à 31.1°, moyen s’il est compris entre 22.3° et 31.1°, lourd s’il est compris entre 10° et 22.3° et très lourd si on API est inférieur à 10°.

• Sa teneur en soufre, exprimée en pourcentage. Elle permet de mesurer si un pétrole est plus ou moins corrosif. On pourra ainsi qualifier un pétrole de doux si sa teneur en soufre n’excède pas 0,5%. Dans le cas contraire, le pétrole est dit soufré.



Exemple de différents pétroles classés par degré d’API et de teneur en soufre - source : Valero Energy



A la lumière de ces critères, il est aisé de distinguer des centaines de qualités différentes. On pourrait même avancer qu’il en existe une par gisement. Au sein de cette grande hétérogénéité de qualité, il est communément admis de prendre comme référence le Brent et le WTI ou encore le Dubaï Light, véritables étalons pour établir le prix du pétrole d’une région donnée. A ce titre, si le Brent et le WTI possèdent des caractéristiques similaires en matière de qualité, ils conservent néanmoins des particularités.



• Le WTI (ou West Texas Intermediate) connu également sous le nom de Texas Light Sweet du fait de ses propriétés (API important pour un taux de soufre très faible) est un brut léger, non sulfuré et envoyé par pipeline à Cushing. Son lieu de stockage, situé au fin fond de l’Oklahoma rend son transport et son exportation coûteuse en terme de logistique, il est ainsi principalement raffiné sur le territoire national et destiné à la consommation américaine.



• Le Brent constitue aussi un pétrole léger et doux (API important pour un taux de soufre faible). Issu de différents champs de la mer du Nord, le pétrole est livré par pipeline au terminal Sullom Voe, dans les Shetland en Ecosse, pour être principalement raffiné en Europe du Nord. Néanmoins, du fait de la position géographique de son lieu de stockage, qui dispose d’un port en eau profonde, d’importants volumes sont déplacés par tankers à travers le monde, renforçant sa pertinence en tant que référence mondiale.



• Le Dubaï Light est extrait du Golfe Persique. Il s’agit d’un panier de pétrole brut en provenance des gisements de Dubaï, d’Oman ou encore d’Abu Dhabi. C’est un pétrole plus lourd mais aussi beaucoup plus soufré (API moyen de 31° pour un taux de sulfure important).



Le Brent demeure ainsi la référence pour environ deux tiers du pétrole commercialisé dans le monde, le WTI étant la référence dominante aux États-Unis et le Dubaï Light pour le marché asiatique.



Utilisation des références à travers le monde – source : Intercontinental Exchange (ICE)



Comment se forment les prix pétroliers ? L’exemple du spread Brent – WTI



Cette pluralité de qualité implique une pluralité de prix. Comme pour toutes les matières premières, le pétrole répond aux lois de l’offre et de la demande. Pour apprécier la demande de brut, il convient de s’intéresser brièvement aux raffineurs.



Sans rentrer dans les détails techniques, chaque raffineur choisit son brut à valoriser parmi les références lourdes et légères. Nécessitant plus de manipulation et d’énergie, les bruts lourds ont un coût de raffinage plus élevé que les bruts légers. Il en est de même pour les bruts soufrés. En effet, le soufre constitue un polluant que les raffineurs doivent éliminer pour se conformer aux exigences environnementales.



Par ailleurs, chaque catégorie de brut (en matière de densité et de taux de soufre) permet de produire un ensemble de produits raffinés (ou "mix produit"), chacun s’accompagnant d’un prix et d’une marge différents. En bref, utiliser des pétroles lourds à faible API vise à produire en plus grande quantité du bitume, du fioul résiduel ou encore d’autres combustibles lourds comme du carburant de soute. Au contraire, s’approvisionner en pétrole à fort API (pétrole léger) permet de produire des coupes légères à grande valeur telles que l’essence, le diesel ou d’autres produits distillés. En d’autres termes, la qualité du pétrole utilisé par une raffinerie conditionne le type de produits raffinés que celle-ci pourra produire.

En somme, les pétroles légers et peu soufrés sont les plus convoités par les raffineurs car ils apportent des "spreads de craquage" (différence entre le prix du brut et du produit raffiné) satisfaisants. Ils sont ainsi considérés comme "supérieurs" aux bruts lourds. C’est pourquoi, en théorie, les pétroles légers se négocient plus cher que les pétroles lourds, pour lesquels les raffineurs obtiennent des prix plus attractifs car les marges qu'ils permettent de réaliser sont plus faibles.



Mais comment expliquer que le baril WTI, pourtant de qualité supérieure au Brent, se négocie moins cher ? Plus léger et moins soufré que son homologue européen, il devrait en théorie se payer avec un premium. C’était historiquement le cas jusqu’en 2011 où le différentiel WTI – Brent était en moyenne positif. D'autres éléments entrent en ligne de compte, notamment l’offre et sa localisation.



Evolution historique du Brent et du WTI – source : Bloomberg