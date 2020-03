Pétrole : la Russie ouvre la porte à un nouvel accord élargi avec l'OPEP

"Des actions communes des pays sont nécessaires pour rétablir l'économie... Elles sont également possibles dans le cadre de l'accord OPEP+", a déclaré M. Dmitriev lors d'un entretien téléphonique avec Reuters. Dmitriev et le ministre de l'énergie Alexander Novak ont été les principaux négociateurs de la Russie dans le cadre de l'accord sur la réduction de la production avec l'OPEP. L'accord existant expire le 31 mars.

"Nous sommes en contact avec l'Arabie Saoudite et un certain nombre d'autres pays. Sur la base de ces contacts, nous constatons que si le nombre de membres de l'OPEP+ augmente et que d'autres pays adhèrent, il est possible de conclure un accord commun pour équilibrer les marchés pétroliers". Dmitriev a refusé de dire qui devraient ou pourraient être les membres du nouvel accord. Le président américain Donald Trump a déclaré la semaine dernière qu'il s'impliquerait dans la guerre des prix du pétrole entre l'Arabie saoudite et la Russie au moment opportun.

"Les efforts pour restaurer les relations entre la Russie et les États-Unis sont maintenant plus importants que jamais, nous prendrons tous les efforts de notre côté et espérons que les États-Unis comprendront également que c'est nécessaire", a par ailleurs indiqué Dmitriev. Le président Vladimir Poutine a déclaré jeudi qu'il espérait que la Russie vaincrait le coronavirus dans 2 ou 3 mois, car le nombre total de Russes infectés, dont certains proches de l'élite du pays, a dépassé les 1 000 cas. Dmitriev a déclaré qu'il pensait que la Russie devrait suivre les exemples de la Corée du Sud et de Hong Kong, qui ont montré comment les tests peuvent limiter la propagation du coronavirus. Pour l'instant, le fonds souverain et ses partenaires se concentrent sur la production de kits de test pour les entreprises qui en ont besoin pour les travailleurs dans les villes où sont situées leurs grandes usines, dites mono-industrielles.