petrole : Ryad va signer pour 50 milliards de dollars de contrats dans le pétrole et le gaz

Total, Hyundai, Norinco, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes et Trafigura sont au nombre des sociétés concernées par ces accords, a-t-elle indiqué.

Trafigura Group devrait notamment construire une fonderie de cuivre, de zinc et de plomb. Dans le cadre de la deuxième phase de la raffinerie Satorp, coentreprise entre le saoudien Aramco et Total, un complexe pétrochimique intégré et un parc en aval devraient être bâtis. Les accords porteront également sur des investissements dans les stations-service détenues également par le groupe pétrolier public saoudien et l'entreprise française.

Ce forum sur les investissements - appelé le Future Investment Summit (FII) - se déroule à partir de ce mardi et jusqu'au 25 octobre à Ryad.

Nombre d'entreprises et hauts responsables ont renoncé à se rendre au FII à la suite de la disparition du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre dernier au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul.

(Maha Dahan; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)

