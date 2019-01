14/01/2019 | 14:04

Berenberg abaisse son objectif de cours sur l'action du London Stock Exchange de 5 380 à 5 260 pence, tout en maintenant sa recommandation à l'achat.



' LSE est bien placé pour exploiter deux des tendances structurelles les plus robustes du secteur financier: une compensation accrue des dérivés et une plus grande utilisation des techniques d'investissement quantitatives', a indiqué Berenberg.



'Nous nous attendons à ce que cette exposition aide LSE à générer un bénéfice en croissance rapide mais assez stable au cours des trois prochaines années', ajoute-t-il.



