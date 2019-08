LSE: Ouverture des échanges après un problème technique

L'indice FTSE-100 gagne 0,8% vers 8h57 GMT, s'alignant sur la tendance haussière des autres grands indices boursiers européens.

Thomson Reuters, société-mère de Reuters News, détient une participation de 45% dans Refinitiv, qui est racheté par LSE. Thomson Reuters aura 15% de LSE à l'issue de l'opération.

Cette panne du LSE a été la plus longue depuis huit ans. C'est aussi la deuxième panne en un peu plus d'un an. La précédente avait eu lieu en juin 2018 mais n'avait duré qu'une heure.

(Josephine Mason à Londres et Shashwat Awasthi à Bangalore; Wilfrid Exbrayat pour le service français)