LSE : bien orienté après ses semestriels

02/08/2018 | 15:50

LSE (London Stock Exchange) Group s'adjuge 3% suite à la publication d'un profit opérationnel en augmentation de plus de 20% à 480 millions de livres sterling, dépassant ainsi légèrement les attentes des analystes.



Le groupe de Bourses a vu ses revenus s'accroitre de 12% à 953 millions de livres, avec des croissances à deux chiffres à la fois pour les services d'information, la chambre de compensation LCH et les marchés de capitaux.



'LCH a lancé de nouveaux produits et atteint de nouveaux records pour les niveaux de compensation dans les services SwapClear et ForexClear, tandis que FTSE Russell a réalisé un nouveau résultat de bonne facture', note le CFO David Warren.



