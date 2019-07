LSE : devrait réaliser l'acquisition de Refiniv cette semaine

29/07/2019 | 12:53

Le titre s'envole de 15% ce matin après avoir confirmé des discussions pour l'éventuelle acquisition de Refinitiv. Cette société est contrôlée par le consortium de Blackstone et Thomson Reuters. Elle est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de données et d'infrastructures financières sur les marchés financiers. Refinitiv sert plus de 40 000 institutions clientes dans 190 pays.



' A ce stade, il n'y a aucune certitude sur l'aboutissement de cette opération ' précise LSE. Si l'opération se réalise, LSE devrait acquérir Refinitiv pour une valeur totale d'environ 27 milliards de dollars américains.



L'accord pourrait être annoncé dès cette semaine pendant la publication des résultats de LSE indique Bloomberg.



' Il s'agit d'une transaction qui pourrait donner 37% du capital du nouvel ensemble aux actionnaires de Refinitiv et transformer le profil du LSE, qui tente ici une approche verticale, après l'échec de son rapprochement horizontal avec Deutsche Börse ' indique Aurel BGC dans son étude du jour.



' LSE et Refinitiv seraient le plus grand fournisseur d'infrastructures boursières mondiales cotées en bourse, avec un chiffre d'affaires annuel cumulé supérieur à 6 milliards de livres sterling en 2018, et seraient bien placés pour générer une croissance attractive du chiffre d'affaires à moyen terme ' indique la direction de LSE.



' LSE estime que des synergies de coût annuel de fonctionnement dépassant 350 millions de livres sterling seraient réalisables dans les cinq ans suivant la finalisation et que la transaction générerait une forte augmentation du bénéfice par action ajusté au cours de la première année complète après la finalisation ' rajoute LSE.



