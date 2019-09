LSE : prend 10%, Hong Kong Exchanges propose une fusion

11/09/2019 | 11:22

L'opérateur chinois de marchés financiers Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX) annonce qu'il a proposé un rapprochement au conseil d'administration de London Stock Exchange (LSE), l'opérateur historique britannique. Une fusion qui, selon HKEX, 'constitue une opportunité stratégique convaincante de créer un leader mondial des infrastructures de marché'.



L'offre mixte comprend, pour chaque action LSE, 2.045 pence en espèces et 2,495 action HKEX à émettre, soit au total 8.361 pence par action selon les cours du 10 septembre. Cette offre valorise le capital de LSE quelque 29,6 milliards de livres sterling (environ 33 milliards d'euros), soit une prime instantanée de 22,9%. A l'issue de l'opération, l'action HKEX serait cotée à Londres à titre secondaire.



A Londres, l'action LSE prend plus de 10% ce matin, à plus de 7.500 pence.



Selon les arguments développés par HKEX, cette éventuelle combinaison donnerait naissance à 'un groupe de classe mondiale', permettrait au LSE de renforcer son exposition à la Chine et aux émetteurs du HKEX d'être cotés à titre secondaire sur les marchés du LSE, comme Londres et Milan. Sans oublier des 'synergies significatives'.



A ce stade, il ne peut être tenu pour certain qu'une offre de rachat sera bien présentée.











