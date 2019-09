LSE : rejette l'offre de la bourse de Hong Kong

13/09/2019 | 14:53

Le London Stock Exchange Group a rejeté l'offre non sollicitée émanant de Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), son homologue hongkongais, invoquant des 'défauts fondamentaux' dans l'offre.



Le conseil d'administration de LSE a déclaré qu'il avait des préoccupations fondamentales concernant les principaux aspects de l'accord, notamment la stratégie, le type de contrepartie et la valeur.



En conséquence, le conseil d'administration a unanimement rejeté la proposition de HKEX, ne voyant aucun intérêt à poursuivre les discussions.



Une lettre a été envoyée à HKEX, exposant les raisons de son rejet, a ajouté LSE.



L'opérateur britannique des marchés boursiers a déclaré qu'il restait attaché à son projet d'acquisition de la société de données de marché Refinitiv, dont la transaction devrait se conclure au second semestre 2020.



Hong Kong Exchanges a lancé mercredi dernier une offre non sollicitée visant l'achat de la Bourse de Londres à 8 361 pence par action, soit une prime de 22,9%.



