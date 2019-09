LSE : va étudier la proposition de HKEX

11/09/2019 | 13:01

Le conseil d'administration du London Stock Exchange (LSE), l'opérateur historique de la Bourse de Londres, confirme avoir reçu 'une proposition non sollicitée, préliminaire et hautement conditionnelle' de la part de Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), son homologue hongkongais.



L'offre mixte du groupe chinois comprend, pour chaque action LSE, 2.045 pence en espèces et 2,495 actions HKEX à émettre, soit au total 8.361 pence par action selon les cours du 10 septembre. Cette offre valorise le capital de LSE quelque 29,6 milliards de livres sterling (environ 33 milliards d'euros), soit une prime instantanée de 22,9%.



Le conseil d'administration du LSE va étudier cette proposition, et fait état à l'occasion de 'progrès satisfaisants' dans l'acquisition de Refinitiv, annoncée le 1er août.



Notons qu'après avoir dépassé les 7.900 pence en matinée, l'action LSE ne prend plus que 5,3% ce midi, vers 7.150 pence.





