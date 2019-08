LSE : va racheter Refinitiv contre 27 milliards en titres

01/08/2019 | 09:08

Le London Stock Exchange (LSE), opérateur historique de la Bourse de Londres, annonce ce matin l'acquisition en titres uniquement de Refinitiv, fournisseur de données et d'analyses de marché, moyennant une valeur d'entreprise de l'ordre de 27 milliards de dollars (24,2 milliards d'euros).



Refinitiv est pour l'heure détenu notamment par un consortium emmené par le fonds d'investissement américain Blackstone et l'agence de presse financière Thomson Reuters. Aux termes de l'opération, les actionnaires de Refinitiv détiendront un intérêt économique de l'ordre de 37% dans le LSE, associé à moins de 30% des droits de vote.



Ensemble, le LSE et Refinitiv afficheraient, au titre de 2018, un CA combiné de plus de six milliards de livres sterling (6,6 milliards d'euros), ce qui en ferait le plus important opérateur d'infrastructure des marchés financiers coté en Bourse selon ce critère.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.