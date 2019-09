La Bourse de Hong Kong veut se marier avec celle de Londres

L'action du LSE s'adjuge plus de 6% à 7226 GBp après cette annonce. Le rival européen

L'offre informelle a été transmise au conseil d'administration du London Stock Exchange . Elle est libellée à 31,6 milliards de livres, payables en combinant du numéraire et des titres, soit 8361 GBp par action. Plus précisément, le HKEX ( Hong Kong Exchanges and Clearing ) propose 2045 GBp en numéraire plus 2,495 de ses propres actions à émettre en échange d'une action LSE. Le HKEX a toutefois précisé dans son offre qu'elle n'est valable que si le LSE renonce à racheter Refinitiv, une opération annoncée plus tôt dans l'été.L'action du LSE s'adjuge plus de 6% à 7226 GBp après cette annonce. Le rival européen Euronext reste de marbre, à 68,85 EUR, quasiment à l'équilibre.



Les grands opérateurs boursiers cotés (Source Zonebourse)



Un mariage entre HKEX et LSE créerait le premier acteur mondial du secteur, du moins par la capitalisation comme le montre le tableau ci-dessus. Le LSE a fait savoir qu'il examinait l'offre reçue, tout en restant déterminé à mener à bien le rachat de Refinitiv. "Le Conseil d'administration du London Stock Exchange Group plc prend acte de l'annonce faite par Hong Kong Exchanges and Clearing Limited et confirme que HKEX a fait une proposition non sollicitée, préliminaire et hautement conditionnelle d'acquérir la totalité du capital social de LSEG", peut-on lire dans le communiqué en réponse diffusé en fin de matinée.