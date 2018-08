Le géant du tourisme TUI pénalisé au 2e trimestre par le temps chaud

Francfort (awp/afp) - Le premier groupe mondial de tourisme TUI a pâti au deuxième trimestre du temps chaud en Europe et de la faiblesse de la livre britannique, ce qui ne l'empêche pas de maintenir ses objectifs annuels de croissance.

Au troisième trimestre de son exercice décalé 2017/2018, soit d'avril à juin, le géant a certes doublé sur un an son bénéfice net part du groupe, à 146,3 millions d'euros, en raison d'un effet comptable pesant sur l'année dernière.

Sur neuf mois, il demeure cependant une perte de 124,2 millions d'euros, mais contre 315,2 millions l'an dernier. Le bénéfice annuel doit être réalisé sur le dernier trimestre durant l'été.

Le bénéfice opérationnel ajusté (Ebita), chiffre mis en avant par le groupe, a lui baissé de 7,4% à 205,1 millions d'euros, à taux de change constants.

De nombreux clients ont réservé leurs vacances d'été en début d'année, l'Espagne et la Turquie, l'Afrique du Nord et la Grèce étant les destinations favorites, a expliqué le groupe.

Cela a compensé la retenue du côté des réservations de dernière minute, alors que le temps chaud au printemps a incité les Allemands à préférer rester à la maison plutôt que de gagner des destinations ensoleillées.

En Grande-Bretagne, la demande est restée élevée au trimestre écoulé mais la faiblesse de la livre britannique a causé un effet de change négatif de 44 millions d'euros.

En France, la grève au printemps des aiguilleurs du ciel a par ailleurs causé une charge de 13 millions d'euros.

Le groupe basé à Hanovre et coté à la Bourse de Londres, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 5% au troisième trimestre sur un an, hors effets de change, à 5,02 milliards d'euros, soutenu par les croisières et les nuits d'hôtels, ainsi que les activités proposées à la clientèle sur les sites de vacances.

Sur ce domaine d'activité, TUI, né fin 2014 de la fusion de l'allemand TUI avec sa filiale britannique TUI Travel, a enregistré au deuxième trimestre une croissance de 18,6% des ventes, contre près de 6% dans l'hôtellerie et les croisières.

Le groupe a confirmé son objectif d'une progression d'au moins 10% de son résultat opérationnel sur l'ensemble de l'exercice 2017/2018, marquant un léger tassement après les hausses entre 12 et 13% affichées lors des trois derniers exercices.

Des annonces mal reçues à la Bourse de Londres, où le titre TUI plongeait vers 07H50 GMT de -9,38% à 1.434,00 pence dans un marché en baisse de 0,58% (FTSE 100).

afp/rp