LSE : bien orienté après son point d'activité

18/10/2019 | 10:57

L'action London Stock Exchange (LSE) Group prend 2,3% à Londres, après la publication par le groupe de Bourses d'un revenu total en croissance de 12% au troisième trimestre, à 587 millions de livres sterling.



Par activité, il revendique notamment une hausse de 9% dans les services d'information, avec une performance vigoureuse des revenus d'abonnement chez FTSE Russell, et une croissance de 14% dans les marchés de capitaux (+5% en comparable).



Par ailleurs, LSE Group fait part de l'intention de son directeur financier David Warren de prendre sa retraite et de quitter le conseil à la fin de l'année 2020. Il restera en poste jusqu'à la finalisation de l'acquisition de Refinitiv.



