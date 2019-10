LSE : dérape de 6% après le retrait de l'offre de HKEX

08/10/2019 | 10:57

Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEX) a retiré son projet de fusion avec le London Stock Exchange Group (LSE). Ce matin à Londres, l'action LSE perd près de 6%, ce qui en fait la plus forte baisse de l'indice FTSE 100.



Le groupe asiatique avait dévoilé cette offre non sollicitée sur l'opérateur historique de la Bourse londonienne les 11 et 13 septembre derniers. HKEX estime toujours que son offre était pertinente d'un point de vue stratégique, mais 'regrette' n'avoir pu faire partager ce point de vue à la direction du LSE.



Dans ces conditions, HKEX a donc décidé qu'il n'était plus dans l'intérêt de ses actionnaires de poursuivre sur cette voie.





