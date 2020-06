LSE : léger repli du titre malgré une analyse positive

30/06/2020 | 15:39

Le titre est en légère baisse (-0,4%) à la Bourse de Londres, alors qu'un analyste a relevé son objectif de cours et a confirmé son conseil sur la valeur.



Berenberg a relevé son objectif de cours sur l'action du London Stock Exchange Group de 8 490 pence à 9 510 pence, constatant une 'croissance sous-appréciée' des services de gestion des risques.



'Les terminaux, les flux de données et les activités de trading de Refinitiv ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part des investisseurs depuis que le London Stock Exchange Group (LSE) a annoncé son intention d'acquérir l'entreprise l'an dernier', a déclaré l'analyste dans une note aux clients.



Cependant, Berenberg note que l'activité de gestion des risques de Refinitiv n'a pas reçu la même attention.



'Nous pensons que cela a conduit à une sous-appréciation de la croissance structurelle de la division', a ajouté le courtier allemand, maintenant sa note 'd'achat' sur le titre.



