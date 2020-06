Londres en nette hausse (+1,49%), espoirs sur le redémarrage de l'économie

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en nette hausse lundi grâce aux espoirs suscités par la réouverture progressive de l'économie, après le confinement instauré le 23 mars pour endiguer la pandémie de Covid-19.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs prenait 1,49% à 6.167,42 points vers 08H50 GMT.

"Le FTSE est en hausse grâce aux mesures d'assouplissement du confinement", souligne Fiona Cincotta, analyste de Gain Capital.

Au Royaume-Uni les concessionnaires automobiles et certains marchés extérieurs peuvent réouvrir et tous les commerces de détails devraient suivre le 15 juin, moyennant des mesures de distanciation sociale et d'hygiène.

ASSOCIATED BRITISH FOOD (+6,48% à 1.939,00 pence) : le groupe propriétaire des magasins de vêtements Primark était en tête de la cote. Il se prépare à rouvrir le 15 juin au Royaume-Uni ce qui devrait représenter, avec d'autres magasins du groupe ayant redémarré à l'international, 79% de l'espace de vente du groupe. Dans un communiqué il précise que les ventes perdues à cause du confinement s'élèvent à environ 650 millions de livres par mois.

VOYAGE : les valeurs liées au tourisme progressaient également grâce à la perspective d'un redémarrage lent de l'économie. IAG prenait 6,08% à 242,40 pence et EasyJet 5,50% à 717,40 pence.

ASTON MARTIN LAGONDA (+1,81% à 56,15 pence) : le groupe automobile qui était déjà en difficultés avant le confinement pour lutter contre la pandémie était en hausse grâce à l'optimisme généré par la réouverture des concessionnaires au Royaume-Uni.

