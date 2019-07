Lonza choisit Vineti pour la logistique de ses thérapies géniques et cellulaires

Zurich (awp) - Le sous-traitant de l'industrie biopharmaceutique Lonza a souscrit à l'offre de Vineti pour assurer les questions logistiques liées à sa production de thérapies géniques et traitements cellulaires pour des tiers.

La plateforme logicielle de gestion de chaîne d'approvisionnement Vineti a été spécialement mise en place par le géant américain GE et la clinique minnésotaine Mayo Clinic pour résoudre les soucis de distribution inhérents aux traitements individualisés.

"Alors que nos clients s'acheminent vers une commercialisation de leurs produits à des populations toujours plus vastes, leurs besoins en technologies et infrastructures fiables, rapides et efficaces s'accroissent pour assurer une collecte de matériel, des manipulations et un acheminement fluide de leurs traitements", explique le responsable Cell and Gene Technologies de Lonza, Alberto Santagostino, cité dans le communiqué mardi.

Le partenariat doit permettre d'optimiser les capacités mondiales de production de Lonza, grâce au réseau croissant de centres-médicaux de pointe affiliés à Vineti.

jh/al