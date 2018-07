Lonza connaît une forte croissance au 1er semestre grâce au rachat de Capsugel

Zurich (awp) - Le biochimiste Lonza a vu ses résultats au premier semestre progresser nettement, grâce à l'acquisition de Capsugel qui a soutenu sa principale division Pharma & Biotech. Le groupe bâlois a revu à la hausse ses objectifs de ventes organiques pour l'exercice en cours. L'action décollait suite à ces annonces.

Le directeur général Richard Ridinger s'est félicité mercredi de l'intégration réussie de Capsugel, un fabricant de gélules et d'enveloppes de médicaments, une année après l'acquisition du groupe américain.

"L'intégration progresse plus vite que prévu", a fait remarquer le patron, soulignant que les synergies commencent déjà à se matérialiser.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires a pris 33,3% sur un an à 3,08 milliards de francs suisses. La croissance organique s'est établie à 8,2%.

La rentabilité a avancé de manière plus que proportionnelle, grâce au rachat de Capsugel pour environ 5,5 milliards, l'acquisition la plus importante du bâlois. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) de base s'est envolé de 42,3% à 626 millions et la marge correspondante a progressé de 0,9 point de pourcentage à 20,3%. Le bénéfice net a pris l'ascenseur pour s'inscrire à 405 millions, un bond de plus de 78,4%.

Les résultats sont supérieurs au consensus AWP.

Objectifs de vente revus à la hausse

Au niveau des segments, la division Pharma & Biotech a soutenu en particulier la performance du groupe avec une croissance organique de 14,7% et un bond des ventes de 50,6% à 1,6 milliard en tenant compte de l'acquisition. La marge Ebitda de base s'est établie au niveau historique de 33,1%, grâce à une forte demande.

Cette branche, principale contributrice à la performance semestrielle du biochimiste Lonza, devrait continuer à afficher une marge élevée à l'avenir. "La marge est durable, elle devrait continuer à évoluer dans la même fourchette", a affirmé le directeur général lors d'une conférence.

La deuxième division Speciality Ingredients a enregistré des ventes de 1,5 milliard, une hausse organique de 2,5% et de 19,7% avec Capsugel. Le segment présente une rentabilité en baisse, bien inférieure à Pharma & Biotech. La marge Ebitda de base s'est en effet établie à 21,1%.

Pour 2018, le groupe attend désormais une hausse des ventes de 5% à 9% au niveau organique, contre 5% auparavant. La marge Ebitda de base devrait s'inscrire à environ 26%, son niveau au premier semestre.

Le chimiste a confirmé ses objectifs pour 2022. Il entend compléter le rendement net des actifs (Ronoa) de base, un indicateur clé de performance du groupe, par le rendement sur capitaux investis (ROIC) qui devrait atteindre un pourcentage à deux chiffres.

"De très solides résultats dans leur ensemble", a résumé Vontobel. Lonza présente encore une fois une performance très positive au niveau de sa division Pharma & Biotech et la baisse de la marge de la division Speciality Ingredients est moindre qu'escompté, a ajoute la banque.

L'établissement a cependant mis en exergue qu'il est difficile de comparer les divisions sur un an vu la nouvelle structure. L'établissement zurichois compte revoir à la hausse ses prévisions pour la croissance des ventes annuelles et la marge de l'Ebitda de base.

A 14h52, l'action Lonza s'étoffait de 5,7% à 300,5 francs suisses, après avoir atteint un plus haut journalier à 305 francs suisses, un record. Le SMI pour sa part cédait 0,11%.

