Lonza : contrat de services avec Cellectis

02/10/2019 | 12:54

La société biopharmaceutique Cellectis et le groupe suisse Lonza ont annoncé la signature d'un contrat de service pour la fabrication de lots cliniques des produits candidats allogéniques UCART de Cellectis pour le traitement d'hémopathies malignes.



Lonza est ainsi chargé de mettre en oeuvre les procédés de fabrication de Cellectis conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) en vigueur, de manière à respecter les normes de qualité et de sécurité les plus strictes définies par la FDA.



La production sera effectuée dans l'usine GMP de Lonza à Geleen aux Pays-Bas. Elle sera complémentaire de la collaboration avec une autre organisation de fabrication en sous-traitance ainsi que des sites de fabrication de Cellectis actuellement en construction.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.