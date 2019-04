Lonza fonde une entreprise commune avec Chr. Hansen Holding

Zurich (awp) - Lonza s'allie avec le danois Chr. Hansen Holding. Les deux fournisseurs des industries chimique et pharmaceutique ont fondé une entreprise commune détenue à parts égales et active dans les produits biothérapeutiques vivants. L'investissement total se monte à 90 millions d'euros (99 millions de francs suisses) sur trois ans.

La nouvelle entreprise sera basée à Bâle, tout comme l'est Lonza, et disposera de sites de production en Suisse et au Danemark, précise mardi Lonza. Chr. Hansen apporte son savoir-faire dans le développement, la mise à l'échelle et la fabrication de souches bactériennes et Lonza ses capacités dans la fabrication pharmaceutique à façon et les technologies de formulation et d'administration de médicaments.

La coentreprise cible l'industrie émergente de l'approvisionnement préclinique et clinique pour la lombalgie avec un important potentiel de croissance, une fois que les premiers produits biothérapeutiques vivants seront approuvés et disponibles. Compte tenu du nombre actuel d'essais précliniques de phase III en cours, le marché mondial de l'approvisionnement clinique est estimée à 150-200 millions d'euros d'ici 2025. D'ici 2035, l'industrie des fournitures cliniques devrait dépasser le milliard d'euros, poursuit Lonza.

L'investissement de 90 millions d'euros, dont 45 millions la première année, sera réparti à parts égales entre les parties et sera consacré à établir les capacités de production. L'entreprise commune modernisera les installations existantes à Hørsholm, au Danemark, et en équipera de nouvelles à Bâle. D'autres équipements pour la phase III et la fabrication commerciale seront construits à mesure que le pipeline de produits arrivera à maturité.

vj/rp