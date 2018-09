Lonza investit 400 millions CHF dans son site de Viège

Zurich (awp) - Le groupe chimique Lonza a annoncé jeudi l'agrandissement de son complexe de Viège, dans le Valais, pour 400 millions de francs suisses. Deux nouveaux bâtiments s'ajouteront au bio-parc Ibex, inauguré en juillet 2017. Ils seront opérationnels à partir de 2020, selon le communiqué.

Ces deux extensions, Ibex Design et Ibex Develop, sont destinées à répondre à l'évolution des besoins des entreprises de biotechnologie concernant des thérapies, du stade préclinique à la commercialisation. Ce nouvel investissement va permettre à Ibex d'avoir un lieu regroupant tout le cycle de gestion des produits.

Ibex Design offrira la possibilité aux jeunes entreprises de commencer des essais cliniques plus tôt. Il sera possible de délivrer au moins 1 kg de substance médicamenteuse en 12 mois. Ibex Develop permettra aux clients de passer plus vite de la phase clinique II à la commercialisation.

Marc Funk, directeur de l'exploitation de Lonza, cité dans le communiqué, estime que "cet investissement permettra de renforcer les capacités de l'entreprise, des premières étapes du médicament à sa mise sur le marché. Cela aidera les entreprises de biotechnologie à fournir des médicaments vitaux plus rapidement à leurs patients".

ck/lk