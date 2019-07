Lonza porté au premier semestre par la pharma et la biotech

Zurich (awp) - Le chimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a vu ses résultats augmenter au premier semestre 2019, soutenus par la division Pharma Biotech & Nutrition (LPBN). La division Specialty Ingredients (LSI), en voie d'autonomisation, est en recul. Le groupe bâlois se dit confiant mercredi pour atteindre ses objectifs annuels.

Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires total a gonflé de 6,4% à 2,98 milliards de francs suisses.

Le produit brut d'exploitation (Ebitda) de base, soit apurés de tout élément jugé exceptionnel par la direction, a atteint 828 millions de francs suisses (+7,7%) tandis que la marge afférente s'est inscrite à 27,8%, gagnant 0,3 point de pourcentage.

Le produit d'exploitation (Ebit) de base s'est pour sa part envolé de 7% à 643 millions et la marge correspondante a progressé à 21,6% (+10 points de base).

Le bénéfice net comptabilisé a atteint 393 millions de francs suisses (+0,5%).

Les résultats sont légèrement meilleurs que le consensus AWP, mais se situent dans la fourchette des estimations.

Le semestre a été porté par la croissance des ventes à deux chiffres (+10,8%) de Pharma Biotech & Nutrition, engrangeant 2,1 millions de francs suisses. La division, qui fournit des principes actifs aux entreprises pharmaceutiques, reste le point fort de Lonza.

Mais une de ses subdivisions, Consumer Health & Nutrition, a fait moins bien qu'attendu sur une base annuelle comparable, affectée notamment un ralentissement des ventes et des difficultés d'approvisionnement. La marge Ebitda de base a reculé de 30 points de base sur un an, à 33,2%.

Vents contraires pour Specialty Ingredients

La division Specialty Ingredients (LSI), qui produit notamment des désinfectants et des produits de protection du bois, a continué de subir des vents contraires, avec un chiffre d'affaires en retrait de 3,8% (859 millions). Un début de reprise est escompté au second semestre. "Mais une demande cyclique, des incertitudes politiques et des défis dans la chaîne d'approvisionnement devraient se poursuivre", selon le communiqué.

Le groupe a annoncé que l'autonomisation de LSI, annoncée en juin, suivait le calendrier comme le budget.

Par ailleurs, la finalisation de la cession de la division Water Care en février a généré un produit net estimé à 537 millions de francs suisses.

Lonza a aussi indiqué étendre ses capacités de production dans les bioconjugués sur son site de Viège, pour laquelle la demande risque de s'envoler au fur et à mesure que sont homologués de nouveaux produits. A l'horizon 2020, toute la production de conjugués anticorps-médicament (ADC) du biochimiste rhénano-valaisan sera concentrée en Valais.

Le groupe confirme ses objectifs annuels, soit une croissance du chiffre d'affaires entre 5 et près de 10% et le maintien d'une marge de Ebitda de base élevée.

Pour 2022, Lonza maintient tabler sur des ventes à 7,1 milliards de francs suisses (5,5 milliards en 2018) et une marge Ebitda de base de 30,5%.

Les investisseurs semblaient apprécier, Lonza occupant la tête de l'indice de la Bourse de Zurich vers 9h35, gagnait 2% à 351,10 francs suisses, dans un SMI en hausse de 0,10%.

ck/jh