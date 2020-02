Lonza prolonge les congés de Nouvel An sur plusieurs sites en Chine

Données financières (CHF) CA 2020 6 248 M EBIT 2020 1 282 M Résultat net 2020 850 M Dette 2020 2 781 M Rendement 2020 0,76% PER 2020 35,0x PER 2021 29,2x VE / CA2020 5,15x VE / CA2021 4,71x Capitalisation 29 416 M Graphique LONZA GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique LONZA GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 394,75 CHF Dernier Cours de Cloture 396,20 CHF Ecart / Objectif Haut 16,6% Ecart / Objectif Moyen -0,37% Ecart / Objectif Bas -30,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Albert M. Baehny Chairman Rodolfo Savitzky Chief Financial Officer Patrick Aebischer Vice Chairman Margot A. Scheltema Independent Director Werner J. Bauer Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) LONZA GROUP 12.17% 30 777 IQVIA HOLDINGS INC. 0.48% 30 464 SEATTLE GENETICS, INC. -5.14% 18 830 CELLTRION, INC. --.--% 18 712 INCYTE CORPORATION -16.32% 15 754 GALAPAGOS 8.36% 14 679