Lonza satisfait de ses affaires au 3e trimestre, perspectives confirmées

Zurich (awp) - Satisfait de la marche de ses affaires au 3e trimestre, Lonza confirme ses attentes pour 2018 et à moyen terme. Le spécialiste bâlois des ingrédients pour l'industrie chimique et pharmaceutique relève que la dynamique de croissance dans le secteur de la santé s'est poursuivie, sans toutefois fournir d'informations chiffrées.

Faisant jeudi le point sur la marche de ses affaires au 3e trimestre dans son rapport intitulé "Business Update", Lonza indique avoir bénéficié entre juillet et fin septembre de la croissance continue de ses affaires dans les produits pour les industries pharmaceutiques, le secteur des biotechnologies et de la santé, y compris dans les capsules et les ingrédients combinés. Le groupe note aussi faire face à un environnement exigeant pour ses activités cycliques.

Pour 2018, Lonza rappelle tabler sur une croissance du chiffre d'affaires moyenne à élevée sur une base comparable, en excluant l'acquisition de la firme américaine Capsugel reprise à l'été 2017 pour 5,5 milliards de dollars. La marge opérationnelle (Ebitda) devrait se situer au niveau du premier semestre, soit autour de 26%.

Pour 2022, Lonza veut augmenter son chiffre d'affaires à 7,5 milliards de francs suisses et sa marge Ebitda à 30%. En comparaison, au premier semestre 2017, elle atteignait 24,8%. Le rendement net des actifs (Ronoa) de base devrait atteindre 35% d'ici 2022.

