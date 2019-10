Lonza sélectionné par Prevail pour le développement de thérapies géniques

Zurich (awp) - Lonza a été sélectionné par le laboratoire américain Prevail Therapeutics pour le développement et la production de ses projets de thérapies géniques basées sur des vecteurs dérivés de virus adénoassociés (AAV) et destinées à combattre des maladies neurodégénératives. La collaboration portera dans un premier temps sur le système d'expression du baculovirus Sf9.

Le développement des processus comme la manufacture de produits se fera sur le site de Lonza à Houston, au Texas, précise le biochimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique.

"Lonza et Prevail travailleront étroitement ensemble sur le développement et l'augmentation de la production du PR001, notre thérapie génique contre la maladie de Parkinson avec mutations GBA1 et la maladie neuronopathique de Gaucher, pour alimenter les études cliniques avancée, puis l'approvisionnement du marché", indique Asa Abeliovich, fondateur et patron de Prevail, cité dans le communiqué mardi.

Le partenariat englobera également le programme PR006 contre la démence fronto-temporale avec mutations GRN, ainsi que d'autres produits de l'incubateur de Prevail.

La jeune pousse new-yorkaise, fondée en 2017, représente le fruit d'une collaboration entre la fondation Silverstein contre la maladie de Parkinson avec GBA et le fonds de soutien à l'innovation en matière de santé Orbimed.

jh/fr