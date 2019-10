Lonza signe un accord de fabrication avec Cellectis

Zurich (awp) - Lonza a signé un accord de fabrication avec la société biopharmaceutique française Cellectis. Le fournisseur bâlois de produits pour les industries chimiques et pharmaceutiques prendra en charge la production de lots cliniques de produits candidats de Cellectis ciblant les hémopathies malignes. Les détails financiers ne sont pas dévoilés.

Les opérations de fabrication seront effectuées sur le site GMP de Lonza à Geleen, aux Pays-Bas, a précisé dans la nuit de mardi à mercredi Lonza. Cellectis, entreprise basée à Paris et cotée sur Euronext ainsi qu'au Nasdaq, développe des immunothérapies à base de cellules CAR-T allogéniques ingéniérées (UCART). Le laboratoire est également présent aux Etats-Unis, à New York et Raleigh.

vj/ck