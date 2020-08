Moderna: Nicolas Chornet nommé directeur pour l'Europe

Zurich (awp) - Moderna a nommé Nicolas Chornet directeur de la fabrication internationale pour l'Europe avec effet immédiat, a fait savoir le groupe américain mardi. Il sera basé à Bâle, siège de son partenaire Lonza pour le développement d'un vaccin contre le coronavirus.

"Jusqu'à la fin de l'année, nous voulons engager plus de 20 collaborateurs", a indiqué à AWP M. Chornet. L'entreprise américaine prévoit dans la ville rhénane des effectifs de plus de 50 personnes en 2021, dont des spécialistes des secteurs pharma et biopharmaceutique mais également des logisticiens.

M. Chornet, qui a rejoint Moderna il y a 18 mois, se concentrera sur le renforcement des activités européennes de l'entreprise.

La société améliore actuellement ses capacités pour les derniers stades de développement et la fabrication à grande échelle de son candidat vaccin contre le Covid-19, l'ARNm-1273.

Fin juillet, Lonza avait le vent en poupe sur le marché boursier, suite au succès revendiqué par son client étasunien Moderna d'un essai clinique précoce dans le développement d'un vaccin contre le Sars-cov-2, à l'origine du Covid-19.

Un essai de phase III est en cours aux Etats-Unis, s'appuyant sur les résultats provisoires publiés dans le New England Journal of Medicine d'un essai de phase I. L'ARNm-1273 a généré une réponse immunitaire rapide et forte contre le Sars-cov-2, précise le communiqué.

Nicolas Chornet a occupé pendant plus de dix ans diverses fonctions opérationnelles liées à la production chez Novartis. Avant de rejoindre Novartis, il a oeuvré pour Eli Lily et d'autres entreprises biopharmaceutiques.

Moderna demeure sur la bonne voie pour livrer environ 500 millions de doses par an et une possible extension jusqu'à 1 milliard de doses par an à partir de 2021.

Pour la production et le remplissage en dehors des Etats-Unis, Moderna s'appuie sur son partenaire stratégique suisse Lonza et sur l'espagnol Rovi.

Moderna a confié début mai la production d'un vaccin expérimental contre le coronavirus au géant rhénano-valaisan. Le laboratoire américain a par ailleurs conclu avec la Confédération un contrat portant sur l'acquisition par les autorités helvétiques de 4,5 millions de doses de son vaccin pour l'heure expérimental contre le Covid-19, que produit déjà le sous-traitant rhénan Lonza.

