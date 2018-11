LOWE : COMAGNIES ferme 51 magasins en Amérique du Nord

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lowe's Companies a annoncé son intention de fermer 20 magasins jugés sous-performants aux États-Unis et 31 magasins au Canada d'ici le 1er février 2019, dans le cadre d'une réévaluation stratégique. Le groupe de magasins de bricolage et d'aménagement a déclaré que la plupart des employés des magasins qui ferment se verront offrir des emplois similaires dans d’autres magasins. L'incidence prévue sur le bénéfice par action est de 28 cents à 34 cents."Bien qu'il ne soit jamais facile de prendre des décisions qui ont une incidence sur nos associés, les fermetures de magasins sont une étape nécessaire de notre réévaluation stratégique, car nous nous concentrons sur la création d'une entreprise plus forte ", a déclaré Marvin Ellison, chef de la direction.