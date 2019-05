LOWE : abaisse sa prévision de bénéfice annuel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lowe’s a dévoilé un bénéfice net de 1 milliard de dollars au premier trimestre 2019, soit un bénéfice par action ajusté de 1,31 dollar, ce qui est inférieur aux attentes. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,2% pour s'établir à 17,7 milliards de dollars. Les ventes comparables ont augmenté de 3,5%. Concernant ses perspectives pour l'exercice en cours, la chaîne de magasins d'ameublement a abaissé son objectif de bénéfice par action ajusté. Il vise désormais une fourchette cible de 5,45 à 5,65 dollars, contre une précédente comprise entre 6 et 6,10 dollars.La pression sur les coûts, la transition dans l'organisation et l'inefficacité des outils et processus de tarification existants ont entraîné une contraction de la marge brute au cours du trimestre, qui a eu une incidence sur le bénéfice, a indiqué le groupe.